Von Nena, Falco, Queen und den Flippers bis zu Udo Lindenberg und Apache 207, alle sind bei der Playbackshow dabei. Warum wird in Weferlingen erst zwei Wochen nach Rosenmontag Fasching gefeiert?

Pauline Pachur (v.l.), Vivian Elmanowski, Bianka Kleiner, Thomas Fritzen, Saskia Leifholz, Theresa Pröttel und Hannah-Charline Kleiner tanzten zu „Run the world“ von Beyoncé. Bianka Kleiner ist die Choreografin der Gruppe.

Weferlingen - In Weferlingen gehen die Uhren anders. Die Faschingsgruppe des MTV Weferlingen schert sich nämlich nicht um die reguläre Karnevalszeit. Hier geht es immer erst zwei Wochen nach Rosenmontag los. So haben die Weferlinger Gelegenheit, erst bei den Nachbarn in Walbeck oder Hörsingen Karneval zu feiern und anschließend im heimischen Saal Fasching. Auch damit grenzen sich die Weferlinger ab.