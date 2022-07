Discounter Was wird aus dem NP-Markt in Weferlingen?

Das Ende der Discounter-Marke NP ist besiegelt. Der Edeka-Konzern wird bis 2026 alle NP-Filialen bundesweit umstrukturieren. Was bedeutet das nun für den kleinen Markt in Weferlingen? Und wie geht es eigentlich mit dem Edeka-Markt in Oebisfelde weiter?