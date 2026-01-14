Im Jahr 2025 wurde der Oschersleber Bürgermelder „Sag's uns einfach“ so oft genutzt wie noch nie. Was waren die häufigsten Beschwerden und wo besteht noch Handlungsbedarf?

Bilanz zum Bürgermelder: Das sind die größten Ärgernisse der Oschersleber

Auf einer Karte sind die über "Sag's uns einfach" gemeldeten Störungen zu sehen.

Oschersleben - Kaputte Mülleimer, wucherndes Unkraut oder wackelige Gehwegplatten - all das können aufmerksame Bürger der Stadt Oschersleben seit 2018 online über das Portal „Sag's uns einfach“ melden. Und diese Möglichkeit wird auch gerne genutzt, wie aktuelle Zahlen der Stadtverwaltung zeigen. Im Jahr 2025 verzeichnete sie so viele Meldungen wie noch nie. Besonders ein Problem war den Oscherslebern dabei ein Dorn im Auge.