Unbekannte brechen in einen Gastro-Stand in Oschersleben ein und stehlen unter anderem Tiefkühlware und eine Eis-Maschine. Der Betreiber setzt jetzt eine Belohnung aus.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag, 12. August, in den Imbisswagen von Danny Bruns (Mitte) eingebrochen.

Oschersleben - Gerade einmal zwei Monate sind vergangenen, seitdem im Wiesenpark der Imbisswagen von Danny Bruns steht. Seitdem ist die tägliche gastronomische Versorgung durch die „Landfleischerei & Partyservice Bruns“ in der Parkanlage gesichert. Den Besuchern vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten. Die Auswahl reicht von Pommes und Nuggets über Burger und Schmorwurst bis hin zu Süßigkeiten und Eis.