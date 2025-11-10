weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizei erhöht Präsenz: Einbruchsserie in Oschersleben: Fahrzeuge, Firmen und Feuerwehr im Visier der Täter

In Oschersleben häufen sich seit Wochen Einbrüche und Diebstähle. Betroffen sind Baustellen, Unternehmen und auch die Feuerwehr. Jetzt nennt die Polizei weitere Details zu den Vorfällen und rät zu konkreten Schutzmaßnahmen.

Von Jan Dahms 10.11.2025, 18:00
Immer wieder brechen in Oschersleben Kriminelle in Firmen und Fahrzeugen ein, um hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Oschersleben - In der Bodestadt kommt es seit einigen Wochen vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen. Ziel der Kriminellen sind unter andrem Fahrzeuge, Baustellen und Unternehmen. Aber auch vor Feuerwehrfahrzeugen machen die Täter keinen Halt.