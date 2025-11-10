In Oschersleben häufen sich seit Wochen Einbrüche und Diebstähle. Betroffen sind Baustellen, Unternehmen und auch die Feuerwehr. Jetzt nennt die Polizei weitere Details zu den Vorfällen und rät zu konkreten Schutzmaßnahmen.

Einbruchsserie in Oschersleben: Fahrzeuge, Firmen und Feuerwehr im Visier der Täter

Immer wieder brechen in Oschersleben Kriminelle in Firmen und Fahrzeugen ein, um hochwertige Werkzeuge zu stehlen.

Oschersleben - In der Bodestadt kommt es seit einigen Wochen vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen. Ziel der Kriminellen sind unter andrem Fahrzeuge, Baustellen und Unternehmen. Aber auch vor Feuerwehrfahrzeugen machen die Täter keinen Halt.