Ergebnis überrascht: So viel Geld haben Rentner in der Börde im Vergleich zu anderen

Oschersleben - Dreimal in der Woche verteilen Mitarbeiter der gemeinnützigen Tafel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Oschersleben Lebensmittelspenden an Bedürftige. Etwa ein Drittel der Tafel-Kunden in der Bodestadt sind laut DRK im Rentenalter. Mit anderen Worten: Ihre Rente reicht nicht zum Leben. Wie es generell um die Rentenkaufkraft in den 400 Landkreisen und Städten Deutschlands bestellt ist, hat das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG nun untersucht. Das Ergebnis für die Börde überrascht.