In Oschersleben hat am Montagmorgen ein Auto gebrannt. Die Lindenstraße war dadurch mitten im Berufsverkehr voll gesperrt.

Am Montagmorgen schlugen Flammen aus dem Motorraum des weißen BMW. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Oschersleben - In der Oschersleber Innenstadt hat am Montagmorgen ein Auto gebrannt. Die Fahrerin wollte gegen 7.30 Uhr die Lindenstraße in Oschersleben befahren, als sie einen verdächtigen Geruch bemerkte. Geistesgegenwärtig stellte sie ihr Auto ab und stieg aus, da schlugen auch schon die ersten Flammen unter der Motorhaube hervor.