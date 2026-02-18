In Oschersleben brodelt die Gerüchteküche: Die Spekulationen um eine Umnutzung des Schützenplatzes reißen nicht ab. Was hinter den Gerüchten steckt – und wie die ersten Reaktionen ausfallen.

Steht auf dem Schützenplatz in Oschersleben bald ein Supermarkt? Gerüchte sorgen für Aufregung

In Oschersleben wird derzeit über die Zukunft des Schützenplatzes in der Friedensstraße spekuliert.

Oschersleben - Regelmäßig werden auf dem Schützenplatz an der Friedensstraße große Zelte aufgebaut. Nämlich dann, wenn der Zirkus in der Bodestadt gastiert. Aber genau dort, wo immer wieder die Artisten mit ihrer Show die Zuschauer beeindrucken, könnte sich in Zukunft die Käsetheke an ein Kühlregal reihen. Die Gerüchte, dass auf dem Platz ein Supermarkt gebaut werden soll, werden seit einigen Tagen immer lauter. Aber was steckt dahinter?