Christian Ernst hatte sechs Schlaganfälle und sitzt seit einem Jahr im Rollstuhl. Seine ehemalige Krankenkasse bewilligte vorerst den Motor für den Rollstuhl nicht. Jetzt hat er die Kasse gewechselt und bekommt von der alten Versicherung den Antrieb. Warum sich die Meinung änderte.

Mit 6 Kilometer pro Stunde in die Freiheit: Motor für Rollstuhl wird genehmigt

Christian Ernst und Mutter Kerstin haben den Antrag für einen E-Fix-Antrieb am Rollstuhl genehmigt bekommen. In Kürze kann der Motor angebaut werden, der Christian Ernst ein Stück Selbstständigkeit zurückgibt.

Oschersleben/Magdeburg - Für Christian Ernst wäre es ein Schritt in die wiedererlangte Selbstständigkeit. Mit einem E-Fix-Motor könnte er Wege zurücklegen, die für ihn aktuell nicht möglich sind. Er sitzt seit einem Jahr im Rollstuhl. Sechs Schlaganfälle lassen den 38-Jährigen nicht mehr gehen, auch sein linker Arm ist eingeschränkt beweglich.