Ausleben. - Die Schlossgeister und Wichtel aus der Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ starteten gemeinsam mit Vertretern des Vereins „Grüner Stammtisch“ eine besondere Müllsammelaktion im Ottleber Schlosspark Es nahmen 13 Kinder, die beiden Erzieherinnen Ines Heinecke und Angela Moor sowie Hanne Hamann und Urte Ohnesorge vom Grünen Stammtisch teil.

Hanne Hamann und Urte Ohnesorge starteten den Aktion mit einem Kasperletheater mit dem Titel „Müllzauber im Ottleber Schlosspark“. Bei Kasper Karl, Prinzessin Rosalie und Polizist Paul drehte sich alles um die vier großen Themen Müllvermeidung, Umweltschutz, Liebe zur Natur und die Stärke einer guten Gemeinschaft.

„Die Kinder waren begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie lernten, wie wichtig es ist, keinen Müll in die Natur zu werfen, sondern ihn richtig zu entsorgen oder noch besser, ihn zu vermeiden. Sie erfuhren auch, wie Müll die Pflanzen und Tiere schädigt und wie man helfen kann“, berichtet Urte Ohnesorge.

Tolles Ergebnis für alle

Außerdem wurde den Mädchen und Jungen gezeigt, wie schön die Natur ist und wie viel Spaß es macht, sie zu erkunden und zu schützen. Und schließlich wurde ihnen klar, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn man zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt.

Nach dem Puppentheater folgte ein interessantes Spiel zur Mülltrennung. Die Kinder mussten Kärtchen mit verschiedenen Müllabbildungen jeweils der gelben, blauen, schwarzen und braunen Miniaturmülltonne zuordnen. „Die Kinder waren richtig gut und konnten fast alle Kärtchen richtig unterbringen“, so die Vorsitzende des Grünen Stammtischs.

Von der Plastikflasche bis zum Dämmschaum

Schließlich ging es hinaus zum Müllsammeln in den Schlosspark, in die Hamerslebener Straße und in die Damaschkestraße in Ottleben. Alle haben gestaunt, was so rumlag: von Plastikflaschen über Zigarettenstummel bis hin zu altem Dämmschaum. Die Kinder und Erwachsenen sammelten fleißig alles ein und füllten viele Mülltüten. Sie sortierten den Müll in die verschiedenen Tonnen und brachten Flaschen zum Glascontainer. Alle waren stolz auf ihre Arbeit und freuten sich über das saubere Ergebnis.

„Die Müllsammelaktion war ein voller Erfolg und ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Die Kinder und Erwachsenen lernten viel über die Umwelt. Sie bedankten sich gegenseitig für die gute Zusammenarbeit und verabschiedeten sich mit einem Lächeln. Sie waren sich einig, dass sie solche Aktionen öfter machen wollen und dass sie auch im Alltag auf ihren Müll achten werden. Alle hoffen, dass sie mit ihrem guten Beispiel andere kleine und große Leute inspirieren können, ebenfalls etwas für die Umwelt zu tun“, fasst Urte Ohnesorge zusammen.