Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal haben gemeinsam mit Bewohnern des Matthias-Claudius-Hauses Oschersleben eine Kunstausstellung geschaffen. Bis zum 26. Februar 2026 können die Werke besichtigt werden.

Bis zum 26. Februar ist die Ausstellung in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal geöffnet.

Oschersleben/Magdeburg/vs - In der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal ist in diesen Tagen weit mehr als nur die üblichen Bücherregale zu finden. Im 1. Obergeschoss findet aktuell die Ausstellung „Farbe, Form, Miteinander – eine Ausstellung zu Vielfalt und Teilhabe“ ihren Platz. Darunter: Malerei, Textil- und Musikkunst sowie Tonskulpturen.

Geschaffen wurden die insgesamt 28 Kunstwerke von Bewohnern der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben, unterstützt von Studierenden der Sozialen Arbeit. In mehreren gemeinsamen Workshops entstanden die nun ausgestellten Werke.

Ausstellung soll Menschen mit Behinderung sichtbar machen

„Bei unserem Projekt ging es darum, individuelle Blickwinkel auf Alltag, Wünsche und Gefühle sichtbar zu machen“, erklärte Studentin Maya Reithmaier. „Wir wollten künstlerische Ausdrucksformen von Menschen mit Behinderung sichtbar machen und Räume für Begegnung auf Augenhöhe eröffnen.“

Lesen Sie auch: Wundertüten gegen Verschwendung: „Too Good To Go“ jetzt auch im Baumarkt

Diese Möglichkeit nahmen die Bewohner der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung dankbar an. Teilnehmerin Anna Orlicek erzählte, sie male bereits seit ihrer Schulzeit. Ihre Kunstwerke seien für sie Ausdruck ihrer kreativen Vielfalt.

Diese und alle weiteren Ausstellungsstücke können bis zum 26. Februar 2026 zu den Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek in Magdeburg, Breitscheidstraße 2, besichtigt werden, der Eintritt ist frei.