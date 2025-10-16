Ähnliche Badezahlen wie in der gesamten Börde: Auch im Schwimmbad Oschersleben zeigt sich eine verhaltene Saison. Das schlechte Sommerwetter lockte die Besucher nicht ins Freibad.

Meiste Besucher im Juni: Freibad in Oschersleben blieb dennoch unter dem Durchschnitt

Im Juni kamen viele Besucher ins Freibad Oschersleben.

Oschersleben - Das schlechte Wetter in den Sommermonaten spiegelte sich in einer verhaltenen Freibadsaison in Oschersleben wider: Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage schreibt, seien die Besucherzahlen deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre gewesen. In diesem Jahr zählten sie während des geöffneten Zeitraums vom 14. Juni bis zum 31. August rund 7.000 Badegäste.