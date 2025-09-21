Seit seinen sechs Schlaganfällen kann sich Christian Ernst nur noch mit dem Rollstuhl vorwärts bewegen. Doch mit nur einer funktionierenden Hand ist das nicht möglich. Damit er seine Wohnung verlassen kann, braucht er einen Elektroantrieb für den Rollstuhl – doch genau hier beginnt der Ärger.

Im Sommer in der Wohnung eingesperrt: Krankenkasse weigert sich, jungem Mann zu helfen

Christian Ernst sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl. Seine Mutter Kerstin besucht den gebürtigen Oschersleber mehrfach die Woche in Magdeburg und gemeinsam wird eingekauft.

Oschersleben/Magdeburg. - Den gesamten Sommer verbringt Christian Ernst in seiner Wohnung in Magdeburg. In seinem Rollstuhl kommt der gebürtige Oschersleber allein nicht vor die Tür. Seinen linken Arm kann er nur noch ein wenig bewegen. Ihm fehlt die nötige Feinmotorik für Dinge wie greifen und festhalten. Laufen kann er nicht mehr. Seine Beine sind gelähmt. Doch die Krankenkasse weigert sich, ihm zu helfen.