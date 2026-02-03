Baby-Boom im Wiesenpark Oschersleben Name gesucht: Tierpark freut sich über süßen Nachwuchs bei den Lamas
Im Wiesenpark Oschersleben zieht neues Leben ein. Seit kurzem verzaubert ein kleines Lama Mitarbeiter und Besucher. Wieso der Nachwuchs noch namenlos ist und welche Baby-Tiere noch zu bestaunen sind.
Oschersleben - Auf noch etwas wackeligen Beinen steht es da und blickt mit seinen großen Augen neugierig in die weite Welt. Das kleine Lama-Fohlen im Wiesenpark Oschersleben wurde am Sonntag, 25. Januar, geboren. Gesucht wird noch ein Name.