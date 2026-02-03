Im Wiesenpark Oschersleben zieht neues Leben ein. Seit kurzem verzaubert ein kleines Lama Mitarbeiter und Besucher. Wieso der Nachwuchs noch namenlos ist und welche Baby-Tiere noch zu bestaunen sind.

Name gesucht: Tierpark freut sich über süßen Nachwuchs bei den Lamas

Oschersleben - Auf noch etwas wackeligen Beinen steht es da und blickt mit seinen großen Augen neugierig in die weite Welt. Das kleine Lama-Fohlen im Wiesenpark Oschersleben wurde am Sonntag, 25. Januar, geboren. Gesucht wird noch ein Name.