Im Wiesenpark Oschersleben zieht neues Leben ein. Seit kurzem verzaubert ein kleines Lama Mitarbeiter und Besucher. Wieso der Nachwuchs noch namenlos ist und welche Baby-Tiere noch zu bestaunen sind.

Von Anna Schwanz 03.02.2026, 06:00
Lama-Jungtier im Wiesenpark Oschersleben.
Lama-Jungtier im Wiesenpark Oschersleben. Foto: Anna Schwanz

Oschersleben - Auf noch etwas wackeligen Beinen steht es da und blickt mit seinen großen Augen neugierig in die weite Welt. Das kleine Lama-Fohlen im Wiesenpark Oschersleben wurde am Sonntag, 25. Januar, geboren. Gesucht wird noch ein Name.