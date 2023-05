Das Freibad Großalsleben startet am 1. Juni nicht nur mit sanierten Becken in die neue Saison, nein auch die Schwimmmeister sind neu: Andrea Gombert und Kevin Kohn freuen sich auf viele Badegäste.

Großalsleber - Mit dem 1. Juni beginnt die Badesaison im Freibad Großalsleben 14 Tage später als gewohnt. Aber die Sanierung der Beckenfolie in den Schwimmbecken dauerte länger als geplant. Andererseits lud das Wetter in den vergangenen Tagen nicht unbedingt zum Sprung in das kühle Nass ein.