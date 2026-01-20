Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Börde sucht nach gemeinnützigen Projekten mit Förderbedarf. Bewerbungsschluss ist am 15. Februar.

Auch eine Studienreise von Schülern der Oschersleber Gemeinschaftsschule „A.S. Puschkin“ nach Amsterdam wurde durch die Fördermittel ermöglicht. Dort folgten sie den Spuren von Anne Frank.

Oschersleben/vs - Ob Workshop, Kulturprojekt oder Vortragsveranstaltung: Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Börde sucht aktuell wieder nach neuen Projekten für das Jahr 2026. Gesucht würden spannende Vorhaben, die sich für einen vielfältigen, weltoffenen und toleranten Landkreis einsetzen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und demokratische Werte fördern, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Mitmachen könnten sowohl gemeinnützige Vereine, Organisationen und Initiativen, als auch engagierte Einzelpersonen, die ein Projekt umsetzen möchten oder eine konkrete Idee haben. Das diesjährige Motto ist „Demokratiebildung am Arbeitsplatz und in Unternehmen“: Projekte, die sich dieser Thematik widmen, werden bevorzugt gefördert.

Partnerschaft für Demokratie: Ideen und Projekte zur Förderung anmelden

Die ausgewählten Projekte werden von der Partnerschaft für Demokratie mit bis zu 95 Prozent der Projektkosten unterstützt. Eine Mindest- oder Maximalfördersumme gibt es dabei nicht. Auch die Art der förderungsfähigen Projekte ist vielfältig: Vorträge, Workshops, Kultur- und Medienprojekte, aber auch Filmvorführungen und Feste kommen in Frage.

In den vergangenen Jahren konnten durch die Förderung beispielsweise ein Selbstbehauptungs- und Resilienztraining für Grundschüler, die Kinderstadt „Börderado“ und die jährliche Aktion „Senioren treffen Lokalpolitik“ ermöglicht werden. Ideen und Konzepte für neue Projekte können noch bis zum Sonntag, 15. Februar, eingereicht werden, die Formulare zur Antragstellung sind online auf www.pfdboerde.de zu finden.

Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Börde ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert damit seit 2015 gesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander.