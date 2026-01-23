Der VfB Oschersleben 1997 e.V. hat bereits zwei erfolgreiche Nachwuchsmannschaften. Jetzt sucht er nach weiteren jungen Fußballtalenten.

Oschersleben/sw - Der VfB Oschersleben 1997 e.V. blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Vor allem die Nachwuchsabteilung des Fußballvereins durfte sich über großen Zulauf freuen. An diesem Punkt will der VfB auch in diesem Jahr ansetzen und sucht weiterhin nach Nachwuchskickern.

Aktuell sind bereits Mannschaften der E-Jugend (ca. 8-10 Jahre) und der D-Jugend (11-13 Jahre) etabliert. Doch auch in anderen Altersgruppen werden Spieler gesucht. Ab 6 Jahren dürfen sich fußballinteressierte Kinder im VfB Oschersleben ausprobieren. Vorerfahrung ist dafür nicht nötig.

Fußballverein sucht weiterhin Nachwuchsspieler ab 6 Jahren

Neben dem Sport steht auch das Miteinander im Fokus. So bietet der Verein jedes Jahr ein Fußball-Feriencamp an und veranstaltet regelmäßig Familienfeste, bei denen auch die Eltern in den Austausch kommen können. Auch abseits davon stehen die Trainer den Eltern immer für Fragen zur Verfügung, betont die Pressesprecherin des VfB, Simone Brandes.

Interessierte können beim wöchentlichen Hallentraining in das Vereinsleben reinschnuppern. Dieses findet aktuell immer dienstags ab 15 Uhr in der BEWOS Sporthalle in Oschersleben statt. Ab März wird das Training auf den Sportplatz am Wiesenpark verlegt. Die Trainingszeiten sind dann dienstags und donnerstags ab 16 Uhr.

Wer lieber erstmal nur zuschauen möchte, hat dazu am 21. Februar die Möglichkeit. Ab 9 Uhr findet in der Sporthalle am Bruch das Hallenfußballturnier des VfB Oschersleben statt, mit Spielen aller Altersklassen.