Bei der traditionellen Hallensportwoche des Oscherslebener SC mussten einige Spiele wegen Sturmtief „Elli“ abgesagt werden. Trotzdem feierte auch der Fußballer-Nachwuchs Erfolge.

Bei der Hallensportwoche in Oschersleben waren die Spieler der F‑Jugend bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

Oschersleben/vs - Zahlreiche Sportler jedes Alters zog es in die Sporthalle am Bruch in Oschersleben. Hier richtete der Oscherslebener Sportclub (OSC) seine traditionelle Hallensportwoche aus. Getrübt wurde das Wettkampffieber nur etwas durch Schneesturm „Elli“, der die Absage der Turniere am Freitag, 9. Januar, sowie des E-Jugendturniers am Sonnabend nötig machte.

Bereits am Mittwoch begann das Turnier mit der F2/F3-Jugend, die um den Böhle-Cup rang. Dabei konnte der Oscherslebener SC schon den ersten Heimsieg verbuchen. Die Erfolgsserie sollte sich auch am Donnerstag fortsetzen: Die C-Jugend des Oscherslebener SC gewann den Kampf um den Allianz Dreyer Cup, vor dem Eilslebener SV und Germania Halberstadt.

Nach einer witterungsbedingten Pause folgte am Samstagmittag das Turnier der D-Jugend. Hier musste der OSC die erste Niederlage hinnehmen: Der Sieg ging an Germania Halberstadt, den zweiten Platz belegte Blau-Gelb Ausleben, auf Rang drei kam der TSV Hadmersleben.

Leonhard Goldstein (rechts) vom TSV Hadmersleben und Nawid Ahmadzai vom OSC im Kampf um den Ball. Foto: Oscherslebener SC

Am Samstagabend startete schließlich das Turnier der Männer um den WOWI-Cup. Acht Mannschaften kämpften um den großen Pokal. Hier setzte sich der Oscherslebener SC stark durch und platzierte sich stabil vor den Ohre Kickern aus Wolmirstedt und Delay Sports Berlin.

Volle Ränge in der Sporthalle am Bruch in Oschersleben – trotz Winterwetter

Am letzten Turniertag waren die Kleinsten gefragt: Beim Funinoturnier der G-Jugend waren alle Teilnehmer Sieger und bekamen eine Medaille umgehängt. Im anschließenden Turnier der B2-Jugend konnte das Team von der JSG Großes Bruch den Sieg für sich verbuchen. Im letzten Turnier standen sich schließlich acht Mannschaften der B1-Jugend gegenüber. Verdienter Sieger wurde der VFB Ottersleben vor FSV Saxonia Tangermünde und Germania Halberstadt.

Trotz erschwerender Witterungsbedingungen war die Hallensportwoche des Oscherslebener SC wie auch in den vergangenen Jahren gut besucht, bis zu 550 Zuschauer verfolgten das sportliche Treiben.