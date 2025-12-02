In Oschersleben wird es dieses Jahr erstmals keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Kosten sind zu hoch. Dafür gibt es in den Ortsteilen zahlreiche Angebote. Eine Übersicht.

Auch in diesem Jahr bietet das Matthias-Claudius-Haus wieder einen Weihnachtsmarkt an,

Oschersleben - Am Sonntag ist der erste Advent und parallel dazu starten überall die kleinen Dorfweihnachtsmärkte. Genau diese rücken in Oschersleben dieses Jahr besonders in den Fokus. Denn der dreitägige Oschersleber Weihnachtsmarkt fällt aus.

Die Kosten sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, Besucher- und Ausstellerzahlen dagegen stetig zurückgegangen. Schon im Sommer hatte der Kultur- und Sozialausschuss daher beschlossen, den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in seiner bisherigen Form in diesem Jahr nicht fortzuführen.

Auftakt in den Advent: Baumschmücken in Oschersleben

Der weihnachtliche Auftakt kommt aber trotzdem aus der Verwaltung der Bodestadt. Mit dem heutigen Weihnachtsbaumschmücken wird in die Adventszeit gestartet. Das Dekorieren fällt damit auch größer aus als in den vergangenen Wintern. „Ab 15 Uhr wartet die Drehleiter der Oscherslebener Feuerwehr schon ganz gespannt darauf, die selbstgebastelten Kunstwerke der Kinder aus den Oscherslebener Kitas und Horten aufzuhängen“, heißt es aus der Verwaltung. Bis etwa 20 Uhr wird im Anschluss mit Bastelstraße, Süßem und musikalischer Unterhaltung zum gemütlichen Beisammen bei Gegrilltem und heißen Getränken eingeladen.

Das nächste Weihnachtsmarktangebot kommt von der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung. Die 27. Auflage des beliebten Angebots gibt es am ersten Adventswochenende vom 29. bis 30. November. Los geht es am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag lädt bis 17 Uhr ein buntes Markttreiben mit etwa 60 beteiligten Händlern, Handwerkern und Ausstellern im Innen- und Außenbereich des Werkstattstandorts am Neubrandslebener Weg ein. Mit dabei sind auch die Stollenkreationen des Restaurants „Lari Fari“ aus Beckendorf.

Schulen organisieren wieder eigene Events: Markt, Musik und Theater im Gymnasium

Am Mittwoch, 3. Dezember, veranstaltet dann das Gymnasium in der Bruchstraße von 16 bis 19 Uhr einen eigenen Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof des Lehrgebäudes 2. „Auch in diesem Jahr soll sich der Schulhof mit weihnachtlich dekorierten Hütten, Lichtern und zahlreichen Besuchern füllen“, heißt es von der Schule. Wie auch im vergangenen Jahr soll ein Teil des Erlöses gespendet werden.

Einen Tag später folgt der Weihnachtsmarkt der Gemeinschaftsschule A.S. Puschkin im Rahmen eines Tages der offenen Tür. Neben der Möglichkeit, die Schule zu erkunden, können zugleich vorweihnachtliche Impressionen und kulinarische Köstlichkeiten im festlich geschmückten Schulhaus genossen werden. Möglich ist das von 16 bis 18 Uhr.

Das zweite Adventswochenende wird in Hornhausen am Freitag, 5. Dezember, mit einem weiteren Weihnachtsmarkt eingeläutet. Nach dem Rentnernachmittag mit Kaffee und Kuchen um 15 Uhr erwartet die Besucher ab 17 Uhr im Schützenhaus an der Straße der Jugend eine festliche Atmosphäre mit Feuerstellen, Lichterglanz, geschmücktem Weihnachtsbaum, zahlreichen Ständen und Angeboten für die Kleinsten. „Lasst euch kulinarisch verwöhnen mit Lángos, Grünkohl, Pilzpfanne, unserem beliebten selbstgemachten Eierpunsch und natürlich dem legendären Hornhäuser Goldbachwasser!“, versprechen die Organisatoren. Für musikalische Stimmung sorgt der Spielmannszug Oschersleben mit einem festlichen Weihnachtskonzert.

Licht- und Tanzshow, Grünkohl und Langos: Angebote wie auf großen Märkten

Ebenfalls am Freitag lädt der Weihnachtsmarkt Neues Leben anlässlich des Jubiläums „70 Jahre WG Neues Leben“ von 16 bis 19 Uhr in die Friedrichstraße 30 ein. „Freuen Sie sich auf die Sax'n Anhalt VIP Band, eine Licht- und Tanzshow und Leckereien“, heißt es von der Wohnungsgenossenschaft. Einlass ab 15.45 Uhr, die ersten 100 Gäste erhalten einen Jubiläumsgruß.

Der Nikolaustag startet mit einem tierischen Weihnachtsmarkt. Dazu gibt es in Oschersleben einen Hundeweihnachtsmarkt - für alle Tierfreunde mit und ohne Hund. Von 15 bis 18 Uhr locken an der alten Schwimmhalle im Peseckendorfer Weg viele kleine Stände in einer familiären Atmosphäre. „Lassen Sie sich von tollen Ideen bei Glühwein, Waffeln und vielem mehr inspirieren“, heißt es von Kerstin und Peter Hünermund. Ein Teil der Erlöse soll in das Projekt "Streunerkatzen Oschersleben" einfließen.

Zeitgleich bieten die Alikendorfer am 6. Dezember ab 16 Uhr auf der Domäne am Taubenturm einen eigenen Weihnachtsmarkt. Zusammen mit den Vereinen hat das Dorf heiß und kalte Getränke, Stände mit süßen und herzhaften Speisen, Angebote für Kinder und mehr organisiert.

Märchen, Glühwein und Konzerte: Das wird auf den Weihnachtsmärkten geboten

Am dritten Adventswochenende folgt am 12. Dezember ab 15 Uhr der Neindorfer Weihnachtsmarkt an der Kirche. Los geht es um 15 Uhr mit Kaffeetrinken und einem Weihnachtsprogramm des Kindergartens Waldzwerge. Um 16 Uhr wird ein Puppentheater und der Besuch des Weihnachtsmannes geboten, bevor um 19 Uhr ein weihnachtliches Chorkonzert des Dorfchores Klein Oschersleben folgt.

Zum Weihnachtsmarkt mit Märchen laden die Schermcker am 13. Dezember ein. Um 14.30 geht es am Dorphus los, dessen Platz sich in ein weihnachtliches Ambiente mit Weihnachtsbuden, weihnachtlichem Flair und dank der Laiendarsteller vom Märchen „Aschenputtel“ in eine Märchenkulisse verwandeln soll. Frische Waffeln, Schokoäpfel, Glühwein, Punsch und anderen Leckereien sowie Herzhaftes vom Grill und aus der Pfanne laden zum Verweilen ein. „Der liebe Mann im roten Mantel wird natürlich auch den Weg nach Schermcke finden“, heißt es vom Bürgerverein.

Gerahmt wird das Weihnachtsmarktangebot um Oschersleben abschließend am 14. Dezember mit dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf der Hubertushöhe im Hohen Holz. Von 11 bis 19 Uhr warten idyllisch mitten im Wald sowie liebevoll dekoriert und stimmungsvoll beleuchtet verschiedene Stände. So gibt es für die kleinen Besucher Pferdehorsing, Pfeilwerfen, Kinderschminken und zahlreiche Leckereien wie Zuckerwatte, kandierte Äpfel und Mandeln.

Neben den üblichen weihnachtlichen Köstlichkeiten werden unter Fischbrötchen, Mutzbraten und Entenburger angeboten“, Abgerundet wird der Markt durch zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk und Geschenkideen. Dieses Jahr steht dazu erstmals auch ein kostenloser Shuttle-Service für die Besucher zur Verfügung.

Ermöglicht wird der durch eine Förderung der Stadt Oschersleben. Die Stadt hat zudem, auch ohne eigenen Weihnachtsmarkt, in Kleinstarbeit alle weiteren etwa 50 Weihnachtstermine auf der eigenen Internetseite zusammengestellt, um so auf die Vielfalt der vorweihnachtlichen Veranstaltungen in Oschersleben und den Ortsteilen aufmerksam zu machen.