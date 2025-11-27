In der Wische gehen Bilder und Videos von Wölfen viral. Womöglich handelt es sich um dasselbe Tier. Den Dörfern Lichterfelde und Geestgottberg kam er sehr nahe. Reaktionen.

Am helllichten Tag - Wolf streift durch die Wische und geht teils bis in die Dörfer

Ein Wolf streift am Sonnabend, 22. November 2025, gegen 9 Uhr morgens durch die Wische. Hier zwischen Lichterfelde und Neukirchen in der Altmärkischen Wische.

Lichterfelde/Geestgottberg. - Das Video von Lichterfelde entstand morgens gegen 9 Uhr. Ein Wolf läuft vom Acker aus über einen Plattenweg, durch einen Graben auf den nächsten Acker. Wie Dorfbewohner gegenüber Volksstimme berichten, kam das Tier von einer alten Stallanlage an der Dorfstraße in Lichterfelde. „So nah hab ich noch keinen Wolf gesehen“, hört man eine Kinderstimme im Video sagen.