Die Generalprobe liegt hinter den Mitgliedern des Felgeleber Carnevalclubs. Am Wochenende wird es dann bei der ersten Prunksitzung ernst – oder auch nicht. Stoff für die Büttenrede gibt es zu genüge.

Den Schlüssel zum Schönebecker Rathaus haben die Felgeleber Narren schon längst in ihrer Gewalt. Am 24. Januar startet nun die erste Prunksitzung.

Schönebeck/Felgeleben. - Wenn man die vergangenen Monate und Wochen vor dem inneren Auge Revue passieren lässt, dann ist klar: Stoff, an denen sich Satiriker oder auch Karnevalisten abarbeiten können, gab und gibt es genug. Man darf also gespannt sein, welche Themen von den Felgeleber Narren bei ihren bevorstehenden Prunksitzungen aufs Korn genommen werden. Allein schon das Gebaren Trumps würde sicher für ein mehrstündiges Programm ausreichen.