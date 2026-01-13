In Wedringen bleibt eine riesige Gewerbefläche weiter ungenutzt. Ursprünglich wollte die Schnellecke-Guppe hier ein Logistik- und Produktionszentrum bauen. So ist der aktuelle Stand.

Gewerbefläche in Wedringen liegt brach: Was die Schnellecke-Gruppe jetzt damit vor hat

So hätte das ursprünglich geplante Logistikzentrum der Firma Schnellecke in Wedringen aussehen können.

Haldensleben - Im Haldensleber Ortsteil Wedringen liegen 290.000 Quadratmeter Gewerbefläche weiter brach. Bereits im Sommer 2025 war bekannt geworden, dass das Logistikunternehmen Schnellecke dort ein geplantes Logistik- und Produktionszentrum zumindest vorerst nicht bauen wird.