In Wedringen bleibt eine riesige Gewerbefläche weiter ungenutzt. Ursprünglich wollte die Schnellecke-Guppe hier ein Logistik- und Produktionszentrum bauen. So ist der aktuelle Stand.

Von Till Frieling 13.01.2026, 16:05
So hätte das ursprünglich geplante Logistikzentrum der Firma Schnellecke in Wedringen aussehen können.
So hätte das ursprünglich geplante Logistikzentrum der Firma Schnellecke in Wedringen aussehen können. Archivfoto: Schnellecke

Haldensleben - Im Haldensleber Ortsteil Wedringen liegen 290.000 Quadratmeter Gewerbefläche weiter brach. Bereits im Sommer 2025 war bekannt geworden, dass das Logistikunternehmen Schnellecke dort ein geplantes Logistik- und Produktionszentrum zumindest vorerst nicht bauen wird.