Im Landkreis Stendal ist ein bundesweit einmaliges Projekt für bessere Bürgerbeteiligung in der Demokratie gestartet. Am Ende wird es erstmals einen Bürgerentscheid geben.

Breite Straße und neue Radwege: Um diese Themen geht's im Bürgerrat von Osterburg

Osterburgs Bürgerrat während seines ersten Treffens am Donnerstag.

Osterburg. - „So etwas gab es deutschlandweit noch nicht“: Gleich zur Eröffnung machte Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) klar, dass der neue Bürgerrat von Osterburg eine wichtige Aufgabe hat. Die 30 Freiwilligen müssen in den nächsten drei Monaten festlegen, über welche Frage alle Bürger aus der Stadt und den Dörfern im ersten Bürgerentscheid 2026 abstimmen sollen.