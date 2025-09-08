Autofahrer und Fußballfans in Osterburg aufgepasst: Für eine besondere Aktion mit dem Ex-Stürmerstar vom 1. FC Magdeburg, Christian Beck, werden am Mittwoch (10.September) Straßen in der Stadt gesperrt. Eine Autogrammstunde und Trikot-Versteigerung sind geplant.

Christian Beck hat fast 150 Tore für den FCM geschossen.

Osterburg. - Die Schüler vom Osterburger Gymnasium bekommen beim Spendenlauf am Mittwoch prominente Unterstützung: Fußballer Christian Beck hat sich angekündigt, berichtet Schulleiterin Elke Hein. Neben einer Autogrammstunde mit dem früheren Stürmerstar vom 1. FC Magdeburg organisieren die Jugendlichen eine Versteigerung, bei der Sammlerstücke teils mit Originalunterschriften der Nationalspieler unter den Hammer kommen.