Am Osterburger Gymnasium vergeht kaum eine Pause ohne Fußballspiel. Nun wollen die Schüler ihren großen Traum verwirklichen: eine eigene Sportarena auf dem Pausenhof. Dafür ziehen sie mit einer besonderen Aktion durch die Innenstadt.

Noch müssen die Schüler vom Osterburger Gymnasium auf einem staubigen Schotterplatz bolzen. Das soll sich bald ändern.

Osterburg. - Es vergeht kaum eine Pause, in der nicht gekickt wird. Die Jugendlichen am Osterburger Gymnasium bewegen sich lieber, als am Handy zu sitzen. Das beobachtet Schulleiterin Elke Hein täglich. Schon lange träumen ihre Schüler von einer eigenen kleinen Sportarena auf dem Pausenhof. Damit der Wunsch Wirklichkeit wird, werden die Jugendlichen jetzt selbst aktiv: Mit einer besonderen Spendenaktion wollen sie sich das fehlende Geld erlaufen.