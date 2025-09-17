Das DRK im Kreis Stendal bezieht erstmals Stellung zu den Gerüchten über die Zukunft des Altenpflegeheims in Osterburg. Die Pläne haben auch Folgen für den Standort in Seehausen und die Heimkosten der Pflegebedürftigen.

Gerüchte über Auszug aus Osterburger Altenheim: Das plant das DRK im Kreis Stendal wirklich

Osterburg. - Ein Brief an die Bewohner des Altenpflegeheims in Osterburgs sorgt noch immer für Verunsicherung. Das DRK hatte das Schreiben vor zwei Monaten unter anderem an Familien von Demenzkranken geschickt, mit der Bitte, einen Umzug ihrer Angehörigen nach Seehausen in Erwägung zu ziehen. Weil das DRK keine weiteren Informationen dazu geben wollte, machten schnell Gerüchte die Runde: vom Umbau für Menschen mit Behinderungen bis zur kompletten Schließung. Nun hat sich das DRK erstmals offiziell dazu geäußert und über die Pläne aufgeklärt.