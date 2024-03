In der Altstadt der Hansestadt Werben ist in der Nacht zu Freitag ein Wohnhaus ausgebrannt. Es besteht die Vermutung, dass es ein Todesopfer gibt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fachwerkhaus ausgebrannt.

Werben - Der Alarm ging nachts kurz nach 3 Uhr. In der Fabianstraße in der Altstadt der Hansestadt Werben ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie Einsatzleiter Michael Nix mitteilt, qualmte es bei Eintreffen der Feuerwehr aus allen Öffnungen des Gebäudes. „Im Haus hat es schon komplett gebrannt.“ Die Einsatzkräfte hätten den so genannten „Innenangriff“ gleich wieder abbrechen müssen. Teil der Alarmierung war, dass sich eine Person in dem Gebäude befinden könnte. Wie sich die Situation für die Feuerwehr am Morgen danach darstellte, ist die Bewohnerin des Hauses bei dem Brand ums Leben gekommen. Polizeilich bestätigt ist dies aber nicht. Noch handelt es sich um eine vermisste Person.

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fachwerkhaus ausgebrannt. Foto: Feuerwehr

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fachwerkhaus ausgebrannt. Diesen Innenangriff musste die Feuerwehr gleich wieder abbrechen. Foto: Feuerwehr

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fachwerkhaus ausgebrannt. Der Förderverein der Feuerwehr Werben kümmerte sich um die Verpflegung der Einsatzkräfte. Foto: Karina Hoppe

Die Bergungsarbeiten dauern auch am späten Vormittag noch an. Energieversorger klemmen die Leitungen ab, eine Baggerfirma eilt den Feuerwehrleuten zu Hilfe. Der Einsatz wird noch bis in die Abendstunden andauern, vermutet Einsatzleiter Nix. Laut Kripo gegebenenfalls gar noch länger.

Insgesamt 90 Einsatzkräfte waren gegen 9 Uhr morgens bereits im Einsatz. Aus der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck handelt es sich um Feuerwehrleute aus Werben, Iden, Bertkow, Behrendorf, Giesenslage, Sandauerholz, Hindenburg, Arneburg und Rohrbeck. Dazu kam ein Löschzug mit vier Fahrzeugen aus der Verbandsgemeinde Seehausen. Die Seehäuser brachten eine zweite Drehleiter mit. Und am Freitagmorgen ist man sich unter Kameraden einig: Ohne die zweite Drehleiter wäre die ganze Straße abgebrannt. Dieses Feuer wäre nicht beherrschbar gewesen. Problem sei die enge Bebauung in der Altstadt, man komme nicht oder kaum von hinten an die Gebäude heran.

Die Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass auch die angrenzenden Häuser Schaden nahmen. Das ebenfalls bewohnte Gebäude links neben dem Brandhaus ist auch unbewohnbar. Nicht zuletzt wegen der Löscharbeiten. Der Bewohner wurde laut Auskunft des Feuerwehreinsatzleiters woanders untergebracht. Das Gebäude rechts neben dem Brandhaus ist unbewohnt. Die Polizei schätzt den Schaden erstmal auf rund 200000 Euro.