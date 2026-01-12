Nach Befreiung aus der Biese: Die fast erfrorene Hündin von Dobbrun bei Osterburg erholt sich im Tierheim Stendal. Die Anteilnahme ist riesig. Es gibt viele Fragen und erste Antworten.

Dankbare Augen - der geretteten Hündin aus dem vereisten Fluss im Kreis Stendal geht es besser

Am Freitagnachmittag fehlte nicht mehr viel und Hündin Chayenne wäre in der Biese bei Dobbrun in Stendal erfroren. Doch sie hatte Glück, wurde entdeckt und von der Feuerwehr Osterburg gerettet. Hier ein aktuelles Foto.

Dobbrun/Stendal. - Chayenne ist eine Herzensbrecherin, so viel steht fest. Der Volksstimme-Beitrag „Hund im Fluss festgefroren“ ist im Internet mehr als 36.000-mal geklickt worden. Auf der Facebook-Seite der Volksstimme Altmark hinterließen Nutzer knapp 700 Kommentare. Die Rettungsaktion bei Dobbrun verbreitete sich wie ein Lauffeuer, allerdings auch Falschinformationen dazu.