Große Resonanz auf Tierrettung Dankbare Augen - der geretteten Hündin aus dem vereisten Fluss im Kreis Stendal geht es besser
Nach Befreiung aus der Biese: Die fast erfrorene Hündin von Dobbrun bei Osterburg erholt sich im Tierheim Stendal. Die Anteilnahme ist riesig. Es gibt viele Fragen und erste Antworten.
Aktualisiert: 13.01.2026, 15:04
Dobbrun/Stendal. - Chayenne ist eine Herzensbrecherin, so viel steht fest. Der Volksstimme-Beitrag „Hund im Fluss festgefroren“ ist im Internet mehr als 36.000-mal geklickt worden. Auf der Facebook-Seite der Volksstimme Altmark hinterließen Nutzer knapp 700 Kommentare. Die Rettungsaktion bei Dobbrun verbreitete sich wie ein Lauffeuer, allerdings auch Falschinformationen dazu.