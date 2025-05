Eichenprozessionsspinner gefährdet Menschen Kreis Stendal: Hubschrauber sprüht Biozid gegen gefährliche Insekten

Von einem provisorischen Landeplatz in Rochau (Kreis Stendal) aus wurde in dieser Woche der Eichenprozessionsspinner bekämpft. Pilot Steffen Becher berichtet, was den Einsatz so heikel macht.