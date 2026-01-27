Verkehrsschild in Werben: Aktuell ist die Räbeler Fähre wegen Eisgangs außer Betrieb. Wird die L2 zwischen Wendemark und Werben saniert, verkehrt die Fähre zwar, aber die Stadt befürchtet große Einbußen durch die großräumige Umleitung.

Foto: Karina Hoppe