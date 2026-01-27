Liveticker
Verkehr im Landkreis Stendal L2-Sanierung: Verkehrsministerium reagiert auf Kritik des Bürgermeisters von Werben
Anderer Zeitplan „praktisch unmöglich“: Das Verkehrsministerium begründet die Bildung zweier Bauabschnitte bei der L2-Sanierung – und bedauert Fähreinbußen für Werben.
Aktualisiert: 27.01.2026, 09:47
Werben. - Im April soll im Landkreis Stendal die grundhafte Sanierung der L2 zwischen Wendemark und Werben beginnen. Acht Monate Vollsperrung sind angekündigt und im nächsten Jahr geht’s gleich weiter.