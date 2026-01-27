weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Verkehr im Landkreis Stendal: L2-Sanierung: Verkehrsministerium reagiert auf Kritik des Bürgermeisters von Werben

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten

Verkehr im Landkreis Stendal L2-Sanierung: Verkehrsministerium reagiert auf Kritik des Bürgermeisters von Werben

Anderer Zeitplan „praktisch unmöglich“: Das Verkehrsministerium begründet die Bildung zweier Bauabschnitte bei der L2-Sanierung – und bedauert Fähreinbußen für Werben.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 27.01.2026, 09:47
Verkehrsschild in Werben: Aktuell ist die Räbeler Fähre wegen Eisgangs außer Betrieb. Wird die L2 zwischen Wendemark und Werben saniert, verkehrt die Fähre zwar, aber die Stadt befürchtet große Einbußen durch die großräumige Umleitung.
Verkehrsschild in Werben: Aktuell ist die Räbeler Fähre wegen Eisgangs außer Betrieb. Wird die L2 zwischen Wendemark und Werben saniert, verkehrt die Fähre zwar, aber die Stadt befürchtet große Einbußen durch die großräumige Umleitung. Foto: Karina Hoppe

Werben. - Im April soll im Landkreis Stendal die grundhafte Sanierung der L2 zwischen Wendemark und Werben beginnen. Acht Monate Vollsperrung sind angekündigt und im nächsten Jahr geht’s gleich weiter.