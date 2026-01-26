Kaum ein anderes Gebäude verkörpert die Geschichte der Altmark so gut - trotzdem will der Kreis Stendal das Heimatmuseum in Osterburg nicht sanieren. Eine Bauexpertin befürchtet, man öffne damit die „Büchse der Pandora“. Doch ein Umzug ist für den Bürgermeister inakzeptabel.

Ein Blick zurück: Mehr als 70 Jahre lang diente das über 260 Jahre alte Haus in der Breiten Straße 46 als Kreismuseum, bevor Leiter Florian Fischer wegen akuter Baumängel mit Kollegen und Ausstellungen umziehen musste.

Osterburg. - Rund 25.000 Exponate aus dem Kreis Stendal lagern im alten Heimatmuseum, doch das Gebäude wird wahrscheinlich selbst bald ein Relikt vergangener Zeiten sein. Seit mehr als zwei Jahren ist es für Besucher wegen schwerer Baumängel gesperrt. Obwohl das Geld für die millionenteure Sanierung dem Landkreis fehlt, sträubt sich der Bürgermeister gegen einen Umzug des Museums in ein modernes Haus ohne geschichtlichen Charakter.