Sanierung könnte über 10 Millionen Euro kosten Museum im Kreis Stendal wird womöglich zur „Büchse der Pandora“
Kaum ein anderes Gebäude verkörpert die Geschichte der Altmark so gut - trotzdem will der Kreis Stendal das Heimatmuseum in Osterburg nicht sanieren. Eine Bauexpertin befürchtet, man öffne damit die „Büchse der Pandora“. Doch ein Umzug ist für den Bürgermeister inakzeptabel.
26.01.2026, 19:11
Osterburg. - Rund 25.000 Exponate aus dem Kreis Stendal lagern im alten Heimatmuseum, doch das Gebäude wird wahrscheinlich selbst bald ein Relikt vergangener Zeiten sein. Seit mehr als zwei Jahren ist es für Besucher wegen schwerer Baumängel gesperrt. Obwohl das Geld für die millionenteure Sanierung dem Landkreis fehlt, sträubt sich der Bürgermeister gegen einen Umzug des Museums in ein modernes Haus ohne geschichtlichen Charakter.