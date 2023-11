Anfang November musste das Kreismuseum in Osterburg aufgrund von Statikproblemen schließen. Wie es jetzt weitergehen soll.

Nach Schließung: So geht es weiter im Kreismuseum in Osterburg

Gleich nach der Besichtigung der Bauschäden von Experten ist das Kreismuseum in Osterburg notgesichert worden. Der Fußwegbereich in der Breiten Straße ist gesperrt.

Osterburg - Das Kreismuseum in Osterburg ist seit dem 9. November geschlossen. Der Grund dafür sind statische Probleme. Ulrike Bergmann, Leiterin des Schulverwaltungs- und Kulturamtes des Landkreises Stendal, berichtete in der Sitzung des Schul-, Sport-, und Kulturausschusses, wie der aktuelle Stand ist und wie es weitergehen soll.

„Das Dach des Museums neigt sich zur Straße hin und muss notgesichert werden“, sagte sie. Der Gehweg wurde abgesperrt, um Fußgänger zu schützen. Mitarbeiter des Museums seien dabei, die betroffenen Räume des Museums zu räumen. Im Dezember 2023 soll eine weitere Untersuchung von Experten vorgenommen werden. „Erst dann wissen wir, wie es weitergehen wird.“

Was jedoch feststeht: Das Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die geplante Winterausstellung des Kreismuseums in Osterburg, die von der Förderschule „Anne Frank“ und der Sekundarschule „Karl Marx“ gestaltet wird, muss verschoben werden. „Die Ausstellung wird im Januar 2024 im Alten Rathaus in Osterburg nachgeholt“, sagte Ulrike Bergmann.