Seit November ist sie zu. Die Reparaturen in der Schwimmhalle im Kreis Stendal wären für die Besitzerin schlichtweg zu teuer. Damit Kinder künftig wieder schwimmen und Ehrenamtliche Leben retten lernen können, gibt es jetzt eine ungewöhnliche Idee - und sogar schon einen Termin für die Wiedereröffnung.

Von Victoria Barnack 27.02.2026, 18:07
Wenn alles klappt, könnte das Hallenbad bald wieder geöffnet werden, wie hier für einen Schülerwettkampf vor einigen Jahren. Foto: Nico Maß

Osterburg. - Gute Nachrichten für die seit vier Monaten geschlossene Schwimmhalle im Kreis Stendal: Betreiber und Eigentümer haben einen Kompromiss gefunden, um die Reparatur und eine neue Heizung zu finanzieren. Für die Wiedereröffnung gibt es sogar schon einen Termin.