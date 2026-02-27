Rettung für Hallenbad im Kreis Stendal Neue Heizung gibt's geschenkt - Wann das Schwimmbad im Kreis Stendal 2026 wieder öffnen soll

Seit November ist sie zu. Die Reparaturen in der Schwimmhalle im Kreis Stendal wären für die Besitzerin schlichtweg zu teuer. Damit Kinder künftig wieder schwimmen und Ehrenamtliche Leben retten lernen können, gibt es jetzt eine ungewöhnliche Idee - und sogar schon einen Termin für die Wiedereröffnung.