Campen am Fluss in der Altmark Neuer Campingplatz für Wohnmobile bei Stendal in der Altmark am Fluss geplant
Mitten in der Natur, vielleicht sogar mit Blick aufs Wasser: Im Kreis Stendal (Altmark) soll ein neuer Stellplatz für Touristen mit Wohnmobilen gebaut werden. Der Bürgermeister verrät, wo.
07.02.2026, 09:27
Osterburg. - Seehausen in der Altmark hat’s vorgemacht: Jetzt will auch die Nachbarstadt im Kreis Stendal einen Stellplatz für Wohnmobile. Nicht zum ersten Mal, denn bereits vor drei Jahren scheiterte genau dieser Versuch. Auf Initiative der AfD startet der Stadtrat nun einen neuen Anlauf, um die bürokratischen Hürden zu überwinden.