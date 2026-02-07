Eil
Gewerbegebiet TPO Barleben: Streit um Technologiepark Ostfahlen geht in die nächste Runde
Im Streit um den „Technologiepark Ostfalen“ kontern die Vertreter des Zweckverbands der Kritik des Barleber Bürgermeisters Frank Nase. Eine Hauptausschusssitzung soll nun Licht ins Dunkel bringen.
07.02.2026, 10:00
Barleben - Die Vertreter des Zweckverbandes „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) haben Vorwürfe des Barleber Bürgermeisters Frank Nase (CDU) zurückgewiesen, wonach unter ihrer Verantwortung mehrere Ansiedlungsprojekte gescheitert seien.