Gewerbegebiet TPO Barleben: Streit um Technologiepark Ostfahlen geht in die nächste Runde

Im Streit um den „Technologiepark Ostfalen“ kontern die Vertreter des Zweckverbands der Kritik des Barleber Bürgermeisters Frank Nase. Eine Hauptausschusssitzung soll nun Licht ins Dunkel bringen.

Von Sebastian Pötzsch 07.02.2026, 10:00
Das Gewerbegebiet „Technologiepark Ostfalen" in Barleben wird von einem Zweckverband geführt. Doch die beteiligten Kommunen liegen im Clinch.
Das Gewerbegebiet „Technologiepark Ostfalen" in Barleben wird von einem Zweckverband geführt. Doch die beteiligten Kommunen liegen im Clinch. Foto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Die Vertreter des Zweckverbandes „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) haben Vorwürfe des Barleber Bürgermeisters Frank Nase (CDU) zurückgewiesen, wonach unter ihrer Verantwortung mehrere Ansiedlungsprojekte gescheitert seien.