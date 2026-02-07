Gewerbegebiet TPO Barleben: Streit um Technologiepark Ostfahlen geht in die nächste Runde

Im Streit um den „Technologiepark Ostfalen“ kontern die Vertreter des Zweckverbands der Kritik des Barleber Bürgermeisters Frank Nase. Eine Hauptausschusssitzung soll nun Licht ins Dunkel bringen.