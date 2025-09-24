Allein kann die kleine Stadt Osterburg (Kreis Stendal) die teure Sanierung ihrer Schwimmhalle nicht bezahlen. Zuletzt hatte das Land auch noch Fördergeld gekürzt. Warum der Bürgermeister jetzt plötzlich wieder „Licht am Ende des Tunnels“ sieht.

Neues zur Schwimmhalle im Kreis Stendal: Woher Osterburg für sein Bad Geld bekommen könnte

Das Hallenbad in Osterburg muss dringend saniert werden.

Osterburg. - Ohne Fördergeld steht das ganze Schwimmbad auf der Kippe. Diese Hiobsbotschaft musste Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) zu Jahresbeginn mitteilen. Ein dreiviertel Jahr später nun die Überraschung: In Magdeburg haben sich wohl neue Fördertöpfe aufgetan. In wenigen Wochen steht fest, wie teuer die Sanierung genau wird.