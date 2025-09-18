Für den großen City-Rad-Cup mit verkaufsoffenem Sonntag werden Autos aus der Osterburger Innenstadt verbannt. Alle Straßensperrungen und Parkverbote am 21. September 2025 im Überblick.

Radsport-Event mit verkaufsoffenem Sonntag in Osterburg: Welche Straßen gesperrt sind und wo Besucher parken können

Die Rennen des City-Rad-Cups führen am Sonntag Hobby- und Lizenzfahrer durch die Osterburger Innenstadt.

Osterburg. - Mehr als 100 Radfahrer sind schon angemeldet: Ambitionierte Lizenzfahrer, Hobbyradler, Schüler und sogar Vorschulkinder werden am Sonntag beim großen Radrennen durch die Innenstadt von Osterburg an den Start gehen. Damit sie sicher unterwegs sein können, werden etliche Straßen gesperrt oder mit Halteverboten versehen. Die Volksstimme fasst alle wichtigen Informationen für Autofahrer, Anwohner und Teilnehmer vor dem 2. City-Rad-Cup (kurz: CRC) zusammen.