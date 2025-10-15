Neue Wege in der Landwirtschaft Revolution auf dem Acker - Landwirtschaftsbetrieb aus Altmark verpachtet Flächen an Endverbraucher
Familie Weit aus Dresden möchte genau wissen, mit welchem Getreidekorn sie ihr eigenes Brot backt. Der Landwirtschaftsbetrieb Thomsen aus Düsedau ermöglicht ihr das nun.
Aktualisiert: 15.10.2025, 15:51
Düsedau. - 520 Kilogramm Weizenkorn hat Heiko Weit am Mittwoch in seinen Transporter geladen. Abgepackt in Jutesäcken vom Landwirtschaftsbetrieb Thomsen in Düsedau. Die alte Getreidesorte wuchs auf ihrem Acker, Regie aber führte Familie Weit aus Dresden.