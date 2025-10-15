Familie Weit aus Dresden möchte genau wissen, mit welchem Getreidekorn sie ihr eigenes Brot backt. Der Landwirtschaftsbetrieb Thomsen aus Düsedau ermöglicht ihr das nun.

Revolution auf dem Acker - Landwirtschaftsbetrieb aus Altmark verpachtet Flächen an Endverbraucher

Neue Wege in der Landwirtschaft

Auf diesem Acker des Landwirtschaftsbetriebs Thomsen in Düsedau bei Osterburg (Landkreis Stendal) wächst das Wunschgetreide von Heiko Weit aus Dresden, hier mit Betriebsinhaberin Constanze Thomsen.

Düsedau. - 520 Kilogramm Weizenkorn hat Heiko Weit am Mittwoch in seinen Transporter geladen. Abgepackt in Jutesäcken vom Landwirtschaftsbetrieb Thomsen in Düsedau. Die alte Getreidesorte wuchs auf ihrem Acker, Regie aber führte Familie Weit aus Dresden.