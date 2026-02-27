Die Regionalbereichsbeamten in der Stadt Wanzleben-Börde berichten von ihrer Arbeit in der Einheitsgemeinde. Sie halten engen Kontakt zu den Institutionen und Bürgern.

Internetbetrug und nahezu täglicher Ärger vor der Grundschule in Wanzleben

Die Regionalbereichsbeamten Frank Geppert und Carola Gusinde kontrollieren die Fahrräder der Klein Rodensleber Kitakinder vor einer Tour durch Feld und Flur.

Wanzleben - Während die Zusammenarbeit mit der Verwaltung inzwischen eine sehr enge ist, gibt es aber auch Probleme. So kann die Schulwegüberwachung an der Grundschule „An der Burg“ in Wanzleben ein echte Herausforderung für die Polizisten darstellen.