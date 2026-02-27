weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Sekundarschule kämpft um faire Bildung: Dramatischer Lehrermangel an Zerbster Ciervisti: Eltern schlagen Alarm und fordern sofortige Lösungen

Sekundarschule kämpft um faire Bildung Dramatischer Lehrermangel an Zerbster Ciervisti: Eltern schlagen Alarm und fordern sofortige Lösungen

An der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti spitzt sich der Lehrermangel immer weiter zu. Eltern sehen die Zukunft ihrer Kinder gefährdet. Jetzt wächst der Druck auf Politik und Behörden, endlich zu handeln.

Von Daniela Apel 27.02.2026, 18:45
Die Elternratsvorsitzende Ramona Schondorf (l.) und ihre Stellvertreterin Franziska Schulze fordern endlich Lösungen, um dem extremen Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule tatsächlich wirkungsvoll entgegenzuwirken.
Die Elternratsvorsitzende Ramona Schondorf (l.) und ihre Stellvertreterin Franziska Schulze fordern endlich Lösungen, um dem extremen Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule tatsächlich wirkungsvoll entgegenzuwirken. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Der Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti ist dramatisch, der Stundenplan extrem eingekürzt, der Ausfall von Präsenzunterricht immer wieder die Notfalllösung. Eltern sorgen sich um die Bildung ihrer Kinder. Sie fordern Lösungen, und zwar jetzt.