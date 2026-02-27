An der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti spitzt sich der Lehrermangel immer weiter zu. Eltern sehen die Zukunft ihrer Kinder gefährdet. Jetzt wächst der Druck auf Politik und Behörden, endlich zu handeln.

Die Elternratsvorsitzende Ramona Schondorf (l.) und ihre Stellvertreterin Franziska Schulze fordern endlich Lösungen, um dem extremen Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule tatsächlich wirkungsvoll entgegenzuwirken.

Zerbst - Der Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti ist dramatisch, der Stundenplan extrem eingekürzt, der Ausfall von Präsenzunterricht immer wieder die Notfalllösung. Eltern sorgen sich um die Bildung ihrer Kinder. Sie fordern Lösungen, und zwar jetzt.