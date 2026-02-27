Sekundarschule kämpft um faire Bildung Dramatischer Lehrermangel an Zerbster Ciervisti: Eltern schlagen Alarm und fordern sofortige Lösungen
An der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti spitzt sich der Lehrermangel immer weiter zu. Eltern sehen die Zukunft ihrer Kinder gefährdet. Jetzt wächst der Druck auf Politik und Behörden, endlich zu handeln.
Zerbst - Der Lehrermangel an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti ist dramatisch, der Stundenplan extrem eingekürzt, der Ausfall von Präsenzunterricht immer wieder die Notfalllösung. Eltern sorgen sich um die Bildung ihrer Kinder. Sie fordern Lösungen, und zwar jetzt.