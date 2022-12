Erinnerungskultur Seehausen bekommt Stolpersteine für jüdische Opfer der Nazi-Zeit

Seehausen hatte einst auch eine jüdische Gemeinde, die in der Nazizeit Opfer beklagen musste. An die wird künftig mit sogenannten Stolpersteinen erinnert. Zum Vorhaben gibt es aber auch kritische Anmerkungen, ohne den Holocaust in Frage stellen zu wollen.