Seehäuser Fahrradtag: Wie wär's mit Pop-up-Radwegen?

Der erste Fahrradtag in Seehausen – eine Privatinitiative von Bernd Kloss und Marco Kaczmarek, aber diese Hitze! Wer sich am Sonnabendnachmittag dennoch auf den Postplatz wagte, bekam einiges geboten.

Seehausen - Der erste Seehäuser Fahrradtag am Sonnabend hätte ganz sicher mehr Resonanz verdient. Walter Fiedler regte an, die Veranstaltung das nächste Mal ins Waldbad zu verlegen. Nun aber war es wie es war. In einer dennoch angeregten Gesprächsrunde wurden vor allem der Radwegenetzausbau in der Region und die Mobilitätswende diskutiert.