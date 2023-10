Spatenstich in Werben an der Elbe für ein Großbauprojekt. Investoren aus Berlin wollen das Komtureigelände wieder beleben, Ferienwohnungen und weit aus mehr bauen.

Werben - Ein ehrgeiziges Bauprojekt in Werben an der Elbe im Landkreis Stendal unter Regie von Investoren aus Berlin nimmt Formen an. Entsprechend wird der erste Spatenstich auf dem Komtureigelände gefeiert. Und darauf angestoßen, was nun geschehen soll.