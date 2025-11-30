Die Themen für den Bürgerentscheid 2026 stehen fest: Über welche wichtigen Verkehrsprobleme im Norden Sachsen-Anhalts bald alle Einwohner abstimmen sollen und warum es dabei um eine Holperstraße und Behindertenparkplätze geht.

Über diese 3 Fragen sollen Menschen beim Bürgerentscheid 2026 in Osterburg abstimmen

Welche Fragen sie für einen Bürgerentscheid vorschlagen, haben sich die Bürgerräte von Osterburg gut überlegt.

Osterburg. - Über neue Parkregeln in der zentralen Einkaufsstraße und eine sehr teure Straßensanierung soll im Herbst 2026 bei einem Bürgerentscheid im Kreis Stendal abgestimmt werden. Zumindest wenn es nach den Bürgerräten aus Osterburg geht. Die Volksstimme war dabei, als die 30 Teilnehmer des Demokratieprojekts die drei Fragen auswählten.