Umzug und Party mit Liveband: An diesen Terminen wird Osterburg (Kreis Stendal) 2026 zur Karnevals-Hochburg

Für ihre Hauptveranstaltung am 7. Februar 2026 bereitet die Osterburger Carnevallsgesellschaft ein Programm vor.

Osterburg. - Für die Karnevalsfans im Kreis Stendal steht der Jahreshöhepunkt kurz bevor. Bei der Hauptveranstaltung des OCG am 7. Februar wird es eine Premiere geben. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt Karten sichern.

Große Hauptveranstaltung am 7.2.2026 zum Karneval in Osterburg

Die verschiedenen Gruppen der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) bereiten schon seit Monaten ihr Programm für die große Abendveranstaltung vor, verrät Präsident Dennis Kathke. „Die Spannung steigt“, sagt er. „Wir freuen uns darauf, in der Lindensporthalle die größte Showbühne der Altmark zu haben.“

Vor dem zweistündigen Programm, das um 19.29 Uhr beginnt, gibt es für alle Gäste ein Willkommensgetränk, im Anschluss darf getanzt werden. „Dafür haben wir erstmals die Partyband Luxusrausch gewinnen können“, sagt Kathke. „Und auch DJ Micha wird wieder dabei sein.“

Hier gibt's Tickets für die Karneval-Party im Kreis Stendal

Ein Ticket für die Hauptveranstaltung am 7. Februar kostet 16 Euro und kann im Ergo-Servicebüro in der Breiten Straße 9 in Osterburg gekauft werden. Auch eine Abendkasse ist laut Kathke geplant. „Der Vorverkauf läuft gut. Wir freuen uns auf ein volles Haus“, sagt der OCG-Präsident. „Besonders gern gesehen sind Gäste in Kostümen.“

Das Motto der diesjährigen Session in Osterburg lautet nach dem Jubiläum vor einem Jahr: „50 Jahre sind vorbei, wir feiern weiter – Feuer frei“. Schon am heutigen Sonnabend findet die erste Festsitzung der OCG in Behrendorf statt, nächsten Samstag folgt Lichterfelde.. Am 31. Januar wird der traditionelle Kaffeekarneval sowie einen Tag später der Kinderfasching in der Lindensporthalle in Osterburg gefeiert.

Weiberfastnacht und Kinder-Fasching: Weitere Karnevalveranstaltungen im Kreis Stendal 2026

Nach der Hauptveranstaltung am Samstag, den 7. Februar, lädt die OCG am Donnerstag, den 12. Februar, zur Weiberfastnacht, bevor am Samstag, den 14. Februar, der große Festumzug durch Osterburgs Zentrum stattfindet. Wer mit eigenem Wagen dabei sein will, füllt das Formular aus, das unter www.ocg-online.de zu finden ist und schickt es per Mail an die OCG oder wirft es bis spätestens 9. Februar in der Breiten Straße 9 in den Briefkasten des Ergo-Servicebüros.