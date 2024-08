Charlotte Schumann bringt Charlotte Axani in Bern groß raus. Wie sie sich an die Spitze turnt und Amari Santamaria Diaz sich bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille holt.

Krumke/Bern. - Es ist Hochsaison für Pferdesportler. Auch die Voltis aus Krumke reisen von einem Wettkampf zum nächsten. Europameisterschaft und Weltmeisterschaft sind inzwischen abgehakt. Heute gehen die Athletinnen aus dem Kreis Stendal bei der Deutschen Meisterschaft in Prussendorf an den Start.

Doch von vorn: Für die U18- und U21- Starter war es die Europameisterschaft im Voltigieren, für die Senioren (über 21 Jahre) die Weltmeisterschaft. In Bern, genauer gesagt, in der größten Eissporthalle der Schweiz, galt es einmal mehr, zu zeigen, dass Krumke ganz oben an der Weltspitze mitturnt. Während die Pferde im Nationalen Pferdezentrum untergebracht wurden, mussten die Teilnehmerinnen aus dem Kreis Stendal erst einmal die nächtliche Fahrt abschütteln und sahen sich den Wettkampfplatz, die Post Finance Arena in Bern, schon mal aus der Nähe an. Herzklopfen war vorprogrammiert.

„Für uns ging bei der EM Amari Santamaria Diaz zusammen mit ihrem Longenführer Hauke Thümmler und ihrem Pony Meran an den Start“, erzählt Charlotte Schumann, die Trainerin der Voltigiergruppe Krumke I. „Sie kommt aus dem Verein Groß Quassow in Mecklenburg-Vorpommern, ist aber seit 2019 bei uns im Verein, um hier im Team mitzuturnen. Seit diesem Jahr startet sie auch im Pas de deux (zu zweit) für uns.“

Bei der Weltmeisterschaft war Charlotte Schumann als Longenführerin gefragt. Die Kanadierin Charlotte Axani präsentierte sich mit dem Krumker Pferd Morpheus. Ab September 2023 war sie in Osterburg zu Haus, trainierte und half im Reitsportzentrum Krumke mit. Wie die 22-jährige Cross-Fit-Trainerin auf Krumke kam?

„Sie ist durch eine Magdeburger Freundin auf mich aufmerksam geworden und hat ein Pferd für die WM-Teilnahme gesucht“, verrät Charlotte Schumann. Seit Marion Schulze den Staffelstab 2023 an sie weitergab, ist die 26-jährige Longenführerin Nummer Eins. Für die Kanadierin genau die Richtige.

„Nach der Zusage durch den Verein kam Charlotte für ein Jahr in die Altmark und wohnte bei meiner Familie in Osterburg.“ Ihr Traum wurde wahr. Endlich WM. Doch ein Fehler in der Pflichtdarbietung kostete sie Punkte. Während sich Charlotte Axani mit Platz 22 zufriedengeben musste, begeisterte Amari Santamaria Diaz mit einer sehr guten Leistung und als jüngste Starterin die Jury. Mit einer Wertnote von 7,897 sicherte sich die 13-Jährige den 2. Platz. Einen Tag später setzte bei ihr die Nervosität ein, beschreibt ihre Trainerin. Trotzdem schaffte sie eine 8,0 auf ihre Kür und lag in der Gesamtwertung auf Rang 3. „Charlotte sicherte sich Platz 17“, resümiert Charlotte Schumann.

Der letzte Wettkampftag brachte die Entscheidung. Auf ihre Kür bekam Amari eine 8,593 und damit Bronze bei der Europameisterschaft der Junioren. Charlotte wurde bei der WM 20. Und nimmt jede Menge Erfahrung mit nach Kanada.

Heute beginnt die Deutsche Jugendmeisterschaft in Prussendorf. Auch hier erhoffen sich die Krumker vordere Plätze. Longenführerin Pauline Diesing aus Tangermünde nimmt mit dem Pferd Newmix und dem Team Krumke II teil. Dabei sind: Eveline Pätz, Lina Ulrich, Chiara Pieper, Elena Schmidt, Ida Müller und Adele Wiesel. Trainerin Charlotte Schumann präsentiert auf Morpheus die 14-jährige Emma Gille aus Arensberg bei Bismark (U18 Damen), die 18-jährige Frances Moldenhauer aus Rengerslage (U21 Damen) sowie Emma Gille und Amari Santamaria Diaz (U18 Pas de deux).

„Außerdem geht Amari Santamaria Diaz als amtierende Deutsche Meisterin an den Start“, so Charlotte Schumann. Zeit zum Durchschnaufen hat die Zahnärztin, die mit sechs Jahren mit dem Voltigieren anfing, kaum. Nach dem Dienst geht es für sie von Eilsleben bei Magdeburg nach Krumke. „Damit es weitergeht“, betont sie. Mit links übrigens. Ob beim Voltigieren, Volleyball oder Handarbeiten. Sie weiß genau warum: „Man will ja nicht aufhören.“