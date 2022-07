Was der neue Leiter mit dem Osterburger Kreismuseum vorhat

Die ersten 100 Tage im neuen Job als Leiter des Osterburger Kreismuseums hat Florian Fischer längst hinter sich. Ist der gebürtige Nordrhein-Westfale an seinem Arbeitsort und in der Biesestadt angekommen?

Osterburg - Im März trat Florian Fischer die Nachfolge des Anfang 2021 verstorbenen langjährigen Museumsleiters Frank Hoche an. Vier Monate später hat sich Fischer an seinem Arbeitsort an der Breiten Straße in Osterburg eingelebt. Und angefreundet?