Mehr als 30 Boneser wollen keine verhaltensauffälligen Hunde in der ehemaligen Grenztruppen-Kaserne. Darauf machen sie auf Bannern aufmerksam.

Christian Kramer und Kerstin Fritzlar brachten die Banner an. Beide besuchten auch die Hellhound Foundation in Bispingen.

Bonese. - „Es ist dreist und frech, dass die einfach weiterbauen“, ärgert sich Gemeinderatsmitglied Klaus Schulz am Sonnabend. Er sowie seine Ratskollegen Kerstin Fritzlar und Frank Schültke unterstützen die Boneser bei ihrem Kampf gegen Pläne der Hellhound Foundation, die verhaltensauffällige Hunde in der ehemaligen Grenztruppen-Kaserne des Ortes unterbringen will. Die Stiftung, die aktuell ihre Tiere bei Bispingen (Heidekreis) betreut, muss umziehen, da ihnen das Mietobjekt gekündigt wurde.