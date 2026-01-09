Das Salzwedeler Busunternehmen PVGS hat seine Fahrzeuge aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse zurück in die Depots beordert.

Salzwedel/vs - Im Altmarkkreis Salzwedel fahren aktuell (Freitag, 9. Januar) keine Busse. Die kreiseigene PVGS Personenverkehrsgesellschaft informiert , dass aufgrund der Wetterlage der gesamte Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Straße ab sofort eingestellt wird. Fahrzeuge die noch unterwegs sind, kehren zurück zu ihren Standorten.

Rufbusfahrten ab Sonnabend 10. Januar ab 9 Uhr können derzeit nicht bestellt werden. Rufbusfahrten vor 9 Uhr sind nicht möglich, informiert das Presseteam des Altmarkkreises. Nähere Informationen dazu gibt es dazu auf der Internetseite: https://www.pvgs-salzwedel.de/

Wenn es bei der Witterung mit Schnee, Eisglätte und Sturm bleibe, behalte sich das Busunternehmen PVGS vor, den gesamten Busverkehr auch am Sonnabend, 10. Januar, einzustellen.