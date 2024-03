In den Ortschaften rund um Salzwedel im Altmarkkreis werben die bisherigen Amtsinhaber um die Kandidatur von engagierten Einwohnern für die Kommunalwahl. Das ist nicht überall einfach.

Kommunalwahl 2024 in Sachsen-Anhalt

Salzwedel. - Heiko Genthe, Ortsbürgermeister von Stappenbeck, wünscht sich mehr Kandidaten für den dortigen Ortschaftsrat zur diesjährigen Kommunalwahl am 9. Juni. „Wir haben genau die Anzahl, die wir auch benötigen“, so Genthe. Zwei der bisherigen Ortsräte scheiden aus, zwei neue kommen hinzu. „Eine richtige Wahl sähe anders aus. Da könnte man zwischen mehreren Kandidaten entscheiden“, so Genthe.